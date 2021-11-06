Нові таблетки Pfizer вдев'ятеро зменшують ризик небезпечного перебігу ковіду.

Фармацевтична компанія Pfizer відзвітувала про феноменальні результати клінічної перевірки експериментального препарату "Паксловід" (Paxlovid) для лікування дорослих пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19. Проміжний аналіз показав зниження ризику тяжкої форми COVID-19 на 89%, якщо пігулки приймали на початку захворювання – не пізніше трьох днів після перших симптомів.

У клінічному дослідженні (фази II/III, рандомізоване, подвійно сліпе, плацебо-контрольоване, міжнародне) брало участь 1219 невакцинованих дорослих пацієнтів з лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією. Серед основних критеріїв участі: проявлення симптомів ковіда не пізніше 5 днів до рандомізації; легко-помірне протікання ковіду, що не вимагає госпіталізації на момент рандомізації; як мінімум один фактор ризику розвитку ковіду у важкій формі. Серед факторів ризику: вік 60 років і більше, надлишкова маса тіла, куріння, хронічна хвороба нирок, цукровий діабет 1-го або 2-го типу, імуносупресивне захворювання, хронічна хвороба легень, активна стадія онкологічного захворювання (крім раку шкіри). Випробуваним призначали плацебо або паксловід, перорально кожні 12 годин протягом 5 днів.

У групі з 607 осіб, які вживали препарат, лише шість осіб було госпіталізовано, смертельних наслідків не зафіксовано. Серед тих, хто отримував плацебо, госпіталізували 41 людину з 612, з них згодом померли 10 осіб. Ефективність лікування паксловідом збільшується при більш ранньому від перших проявів симтомів початку приймання препарату: при прийманні його, починаючи з 4-5 дня його ефективність зменшується вдвічі, порівняно з початком на 1-3 день. Стосовно зменшення ризику смерті, то, оскільки серед 607 неплацебних пацієнтів смертельних випадків не було, можна оцінити лиш, що цей ризик зменшується більше як удесятеро: найскільки більше мають показати масові застосування препарату.

Ефективність лікування паксловідом залежно від початку курсу (дні від появи перших симтомів)

"Паксловід" – пероральний (тобто, приймання заковтуванням) противірусний препарат, призначений для придушення реплікації коронавірусу. Паксловід насамперед призначений для людей похилого віку і тих, що мають вищий ризик важкого перебігу хвороби. Ціна курсу лікування (10 пігулок) для країн з високим рівнем доходу приблизно $700; компанія заявила, що для бідних країн ціна буде значно меншою, щоб зробити ліки доступними – для цього розглядаються варіанти контрактного виробництва.

Pfizer готує документи до американського Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для отримання дозволу на використання паксловіду.

"Якщо управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видасть дозвіл, у нас можуть скоро з'явитися таблетки, які успішно лікуватимуть заражених вірусом людей, – заявив вчора президент США Джо Байден . – Ми вже зарезервували мільйони доз".

Повідомляється, що Pfizer веде переговори про постачання ліків у ще 90 держав. Австралія вже домовилася придбати 500 тисяч доз, Велика Британія – 250 тисяч, Південна Корея – 70 тисяч, про список інших країн не повідомлено.

До кінця поточного року компанія розраховує виробити понад 180 тис. упаковок паксловіду. Нинішні потужності американського фармацевтичного гіганта дозволяють за наступний рік випустити 500 млн таблеток паксловіду, що еквівалентно 50 млн курсам лікування ковіду.

Найближчим конкурентом "Паксловіда є теж пероральний противірусний препарат молнупіравір (molnupiravir), розроблений Merck & Co. і Ridgeback Biotherapeutics, що вже схвалений у Великій Британії під назвою "Лагевріо" (Lagevrio).

Оскільки ефективність паксловіду в порівнянні з молнупіравіром (наполовину зменшує ризик важкого перебігу хвороби) виявилася істотно кращою, біржові котування Pfizer виросли на 10%, тоді як Merck & Co – на стільки ж зменшились. Зменшились і котування виробників антиковідних мРНК-вакцин Moderna BioNTech.

Паксловід – комбінований противірусний препарат, що поєднує PF-07321332 і ритонавір (ritonavir).

PF-07321332 – це ковалентний інгібітор 3CL-подібної протеази (3clpro) – ферменту, необхідного коронавірусу для реплікації, зв'язуючись безпосередньо з каталітично-активним залишком цистеїну (Cys145), блокується залишок цистеїну в 3CLpro, тим самим пригнічується його активність на стадії протеолізу (розщеплення білків на пептиди і амінокислоти під дією ферментів-протеаз). Оскільки 3clpro відповідає за розщеплення поліпротеїнів 1A і 1B коронавірусу, які містять 3clpro та 14 інших неструктурних білків, вони не можуть вивільнятися для виконання своїх функцій, що призводить до пригнічення вірусної реплікації.

Ритонавір же є бустером (підсилювачем) PF-07321332. Ритонавір інгібує цитохром P450 3A4 (CYP3A4) — печінковий фермент, який метаболізує ксенобіотики, тобто, зокрема, дезактивує препарат PF-07321332. Іншими словами, ритонавір посилює біодоступність PF-07321332, сприяючи уповільнення метаболізму цієї молекули, щоб вона зберігала свою активність в організмі протягом тривалішого періоду часу і у вищих концентраціях.

Структура PF-07321332