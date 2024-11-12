Зависло все

Наразі з впевненістю можна стверджувати, що в політиці щось петрають тільки букмекери. Тому за коментарями про «мирні плани Трампа», вибори в Україні чи Німеччині та інші глобальні зрушення доцільно звертатися саме до них. Огляд подій тижня.

Саміт тижня

Саміт Європейської політичної спільноти міг би стати нічим не видатним «паркетним» заходом, на який з’їжджаються поважні люди, аби з офіційної трибуни виголосити якісь життєствердні банальні лозунги, а в кулуарах поговорити між собою про щось справді важливе, раціональне і прагматичне, що до широкого загалу дійде лише дуже згодом.

Відпрацьовану струнку схему порушив Володимир Зеленський, який вперше за час повномасштабної війни відвідав Будапешт (там відбувався саміт), місто де довкола Палацу Шандора зібралися не найбільші друзі України.

На берегах Дунаю Зеленський переконував зібрання в тому що зараз для Європи формула «мир завдяки силі» є максимально на часі. Він нагадав аналогічне зібрання, яке відбулося влітку в Великій Британій: «І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на «поступки» перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Але концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову».

Фрази президента України «Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати» і «Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку — не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома» з розряду «цукор – білий, вугілля – чорне, Сонце стає на сході, Земля - кругла». Проте і найочевидніші аксіоми доходять у Європі не до всіх.

А відром дьогтю на саміті стало те, що емоційний, але дуже актуальний виступ президента Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті не транслювався наживо і не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти. Організатори неоковирно виправдовувалися, врешті журналісти відео виступу отримали, але осад залишився.





Гість тижня

Навіть в такій нестабільній сфері функціонування людини як політика, трапляються константи. Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель залишається одним з найавторитетніших лобістів інтересів України в світі і його черговий візит в Київ є тому підтвердженням.

В той час, коли по обидва боки Атлантики міркують, як би то зробити такий «шпагат», аби і Кремль з рештою РФ не образити, і не виглядати політичними євнухами, головний європейський дипломат наполягає на наданні Україні дозволу застосовувати західне далекобійне озброєння для ураження російських військових об'єктів. Свій заклик Боррель оформив у влучну метафору: «Ми не можемо лише збивати стріли. Ми багато це робимо. Ми повинні ліквідувати лучників».

Досвідчений Верховний представник не став з підлітковим азартом експлуатувати тему «Що буде робити Трамп?», обмежився констатацією, що наразі зарано робити будь-які поспішні судження, і нагадав про підписані 27 червня спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом: «Це довгострокові зобов'язання 27 країн-членів для надавання широкої підтримки Україні в усіх напрямках - військову, фінансову, гуманітарну і політичну допомогу, на період десять років. Це зобов'язання залишається чинним».

Цифрами Боррель оперував, як бухгалтер, а не дипломат і порахував, що ЄС надав Україні допомоги на 122 млрд євро, а це становить приблизно 47% від усієї допомоги, яку Україна отримала від усього світу. Водночас, за підрахунками Борреля, загальна допомога США для України складає 40%.

Крім того, Верховний представник ЄС висловився за обов’язкові репарації з РФ за розв’язання війни (це довгострокова перспектива) і про те, що вибори в Україні зараз «не найкраща ідея» (тема жваво експлуатується в інформаційному просторі останнім часом).

В Києві слова Борреля почули, європейська реакція стосовно «стріл» і «лучників» очікується.





Мобілізатор тижня

В Давньому Римі часів республіки основний тягар ведення війни лягав на аристократів-патриціїв, які могли самі себе озброїти, для плебсу залишалися фрументарні закони, що гарантували безплатну роздачу хліба, і можливість запустити каменюку з пращі, якщо вдасться потрапити в ополчення. Бідняків, які не мали бойових сокир, Карл Великий спроваджував на східний кордон будувати фортифікаційні споруди.

Новий абзац в мілітарну історію людства вписав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України каже: «Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно». Щоб такий громадянин не нудився існує реєстр «Оберіг». «Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, – станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним», — розповів всім зацікавленим Денис Анатолійович.

Інформація від Шмигаля викликала сумніви, а активний в інформаційному просторі член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в телеефірі прокоментував заяву прем'єр-міністра так: «Державна податкова служба не розсилала повістки, це робили ТЦК та Міністерство оборони, а вони бази платників податків не мають точно».

Прем’єр заліз в трохи не свою сферу відповідальності, але поки що йому нічого не загрожує. Коли ж кар’єрне майбутнє Шмигаля стане невизначеним, то йому пригадають і імпровізації з мобілізацією.

Ініціатива тижня

Останнім часом колись дуже активний у контактах з медіа перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко не тішив публічністю. Раптом концепція помінялась і «слуга народу» дав велике інтерв’ю, взяв участь у телемості «Вибори США та майбутнє України» і усіляко світився на інформаційних майданчиках.

Лейтмотивом виступів першого віце-спікера Верховної Ради були вибори в США і доцільність аналогічного процесу в Україні. Під час телемосту Корнієнко заспокоїв американців: «Ми будемо працювати з Адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%». Після чого пожалівся: «На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів до них».

Олександр Сергійович, очевидно, мав на увазі допомогу американців в плані закінчення війни, бо під час бойових дій про вибори говорити не пасує навіть нардепах, але вийшло кострубато, ніби українці без американців і електоральний здвиг зробити не можуть.

Тепер першому віце-спікеру варто проконсультуватися з букмекерами стосовно виборів, а потім поділитися інформацією з тими, хто дуже зацікавлений народним волевиявленням.