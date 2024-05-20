Протягом епідсезону 2023/24 майже 5 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19.

На ГРВІ, грип та COVID-19 протягом епідсезону 2023/24 рр. захворіли 4 715 963 українці. Це на 38% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ за сезон – 1028 осіб, з них 82 випадки внаслідок ускладнень грипу.

Впродовж поточного епідемічного сезону (з 2 жовтня 2023 р. до 12 травня 2024 р.) зафіксовано 157 417 випадків захворювання на COVID-19, 946 випадків – з летальними наслідками.

За результатами секвенування у Національній референс-лабораторії, в Україні циркулює 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанта «Омікрон». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями й ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям з групи ризику рекомендована вакцинація.

Кількість захворілих, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися. Так, з 6 по 12 травня захворіли 107 496 українців, із них 66 395 – діти. До лікарень госпіталізували 202 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, у т. ч. 30 дітей. Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.