Посли G7 розчаровані коломийками довкола конкурсу в САП.

Посли країн "Групи семи" висловили розчарування відмовою конкурсної комісії визначити переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це йдеться в коментарі дпломатів, поширеному у Twitter.
"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", - йдеться у заяві.
Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, "щоб завершити процес". "Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", - зазначили дипломати.
Нагадаємо, 21 грудня комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Утім комісія відмовилася визначити переможця.
22.12.2021