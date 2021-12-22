Посли G7 розчаровані коломийками довкола конкурсу в САП.

 

Посли країн "Групи семи" висловили розчарування відмовою конкурсної комісії визначити переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

 

Про це йдеться в коментарі дпломатів, поширеному у Twitter.

 

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", - йдеться у заяві.

 

Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, "щоб завершити процес". "Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", - зазначили дипломати.

 

Нагадаємо, 21 грудня комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Утім комісія відмовилася визначити переможця.

 

22.12.2021

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