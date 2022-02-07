Повірена США в Україні заявила, що влада псує собі репутацію корумпованим конкурсом у САП.

 

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури довести свою роботу до кінця. На її думку, конкурс перебуває у заручниках корумпованих інтересів.

 

 

Про це Крістіна Квін заявила в етері на телеканалі "Україна".

 

"Я хотіла б закликати членів комісії зібратися і зробити свою роботу. Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут, в Україні. Чесно кажучи, на мою думку, це питання про репутацію. Вони просто повинні зробити те, що вони пообіцяли зробити. Вони розпочали цей процес і пройшли більшу частину шляху, тепер потрібно завершити процес", – зазначила Квін, згідно з повідомленням DT.ua.

 

Квін припустила, що на членів комісії впливають ті, хто не бажає, щоб антикорупційний прокурор в Україні був призначений.

 

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці прокурора був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих. Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу", – резюмувала Квін.

 

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вкотре не змогла затвердити результатів конкурсу. Під час відбору переміг детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. 

 

У посольстві Сполучених Штатів заявляли, що вони глибоко розчаровані провалом із визначення переможця конкурсу у САП.

 

07.02.2022

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