Менеджмент облгазів у Львові та Івано-Франківську причетний до схеми привласнення палива.

Сьогодні, 17 березня, співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ провели обшуки у 16 регіональних газових підприємствах. Внаслідок цього викрили схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».

До організації злочинної схеми причетний топменеджмент підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.

«Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії у 2021 році завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначили в СБУ, інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. При цьому вони продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагалися «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.

Обшуки у приміщеннях облгазів тривали до пізнього вечора. У "Львівгазі" розповіли, що співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. У них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей.