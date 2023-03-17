Менеджмент облгазів у Львові та Івано-Франківську причетний до схеми привласнення палива.

 

Сьогодні, 17 березня, співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ провели обшуки у 16 регіональних газових підприємствах. Внаслідок цього викрили схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».

 

 

До організації злочинної схеми причетний топменеджмент підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.

 

«Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії у 2021 році завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн», – йдеться у повідомленні СБУ.

 

Як зазначили в СБУ, інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. При цьому вони продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагалися «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.

 

Обшуки у приміщеннях облгазів тривали до пізнього вечора. У "Львівгазі" розповіли, що співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. У них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей. 

 

«На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК «Нафтогаз України»" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб»,– зазначили у пресслужбі компанії.

 

17.03.2023

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