США можуть обмежити експорт смартфонів і компонентів літаків до Росії.

Це стане однією зі санкцій у відповідь на вторгнення російський військ до України.

 

 

Влада Сполучених Штатів розглядає можливість запровадження експортних обмежень у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на чиновника президентської адміністрації у Вашінґтоні.

 

США можуть обмежити можливості Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів. Експортні обмеження пропонуються на додаток до економічних санкцій, пояснив співрозмовник Reuters. Він також заявив, що обмеження, які обговорюються, можуть стати для Росії безпрецедентними і перекрити їй доступ до широкого спектру як промислових технологій, так технологій, призначених для масового споживача.

 

За словами джерела, американські посадовці планують тісно консультуватися з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути залучені до цих заходів, і заохочувати скоординовані зусилля, якщо це буде потрібно.

 

Ще сьомого грудня інформаційна аґенція Bloomberg повідомила, що США та Європейська Унія розглядають можливість запровадження санкцій щодо найбільших російських банків та Російського фонду прямих інвестицій у разі евентуального вторгнення Росії в Україну. Окрім того, санкції можуть торкнутися конвертації рублів у долари, євро та фунти стерлінгів. Також розглядається варіант запровадити обмеження для інвесторів купувати російські боргові зобов'язання на вторинному ринку.

22.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21 | | Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21 | | Штука
А хтось переймається "кульками"
Юрко ТИМЧУК
Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.
20.12.21 | | Україна
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21 | | Наука
Наша пісня, наша слава
Олег Яськів
Тарас Компаніченко не дає нам смертельно заснути. Кожним проєктом він штурхає нас і змушує концентрувати вже відвиклу від автентичних звуків минулого увагу
20.12.21 | | Галичина
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Музей приречений
Віталій Портников
Хто зараз пам'ятає, де у Києві чи навіть у Москві були музеї Леніна? Рано чи пізно й центру Фіделя Кастро не буде, а про самого владолюбця кубинці згадуватимуть з жахом і огидою.
19.12.21 | | Дискурси
Вино до бесіди
Левко Довган
З настанням холодів довгим грудневим вечором можна вдатись до короткої рефлексії про міцніші, ніж зазвичай, вина...
18.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.