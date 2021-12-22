США можуть обмежити експорт смартфонів і компонентів літаків до Росії.

Це стане однією зі санкцій у відповідь на вторгнення російський військ до України.

Влада Сполучених Штатів розглядає можливість запровадження експортних обмежень у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на чиновника президентської адміністрації у Вашінґтоні.

США можуть обмежити можливості Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів. Експортні обмеження пропонуються на додаток до економічних санкцій, пояснив співрозмовник Reuters. Він також заявив, що обмеження, які обговорюються, можуть стати для Росії безпрецедентними і перекрити їй доступ до широкого спектру як промислових технологій, так технологій, призначених для масового споживача.

За словами джерела, американські посадовці планують тісно консультуватися з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути залучені до цих заходів, і заохочувати скоординовані зусилля, якщо це буде потрібно.

Ще сьомого грудня інформаційна аґенція Bloomberg повідомила, що США та Європейська Унія розглядають можливість запровадження санкцій щодо найбільших російських банків та Російського фонду прямих інвестицій у разі евентуального вторгнення Росії в Україну. Окрім того, санкції можуть торкнутися конвертації рублів у долари, євро та фунти стерлінгів. Також розглядається варіант запровадити обмеження для інвесторів купувати російські боргові зобов'язання на вторинному ринку.