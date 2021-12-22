МЗС про "хімзброю і американців": Росія створює інформаційне прикриття для провокацій.

Міністерство закордонних справ України спростувало заяви російської воєнщини про те, начебто на Донбасі працюють інструктори американських приватних військових компаній, а на складах тримають хімічну зброю для здійснення провокацій.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території”, – заявив він.

Ніколенко додав, що МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

“Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами”, – підкреслив речник МЗС.

У міністерстві зауважили, що першим кроком має стати початок виконання Росією "мінських домовленостей" і домовленостей лідерів "нормандського формату".

Зі слів Ніколенка, припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на європейському континенті.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ заявив, що Україна спільно зі США нібито готують на Донбасі провокацію з використанням хімічної зброї.