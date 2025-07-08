Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії за використання хімзброї в Україні.

Під санкції потрапили начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії та його заступник.

Велика Британія в понеділок, сьомого липня, запровадила додаткові санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні. До оновленого санкційного списку британського уряду потрапили начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Олексій Ртіщєв та його заступник Андрій Марченко. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву британського уряду.

Санкції проти них запроваджено, як повідомляється на сайті британського уряду, «за їхню роль у передачі та застосуванні хімічної зброї в Україні». Ртіщєву і Марченку заборонили в'їжджати до Великої Британії, а в разі наявності у них активів на території країни кошти будуть заморожені.

Санкції введені також проти Науково-дослідного інституту прикладної хімії в підмосковному Сергієвому Посаді за поставку гранат з отруйною речовиною РГ-Во російським військовикам.

Гранати використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, йдеться в заяві британського уряду.