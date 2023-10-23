ХАМАС планував хімічну атаку проти Ізраїлю.

Хамасівці мали при собі інструкції з виготовлення хімічної зброї та пристрою для розпилення ціаніду.

Терористи ХАМАСу, які вторглися на ізраїльську територію сьомого жовтня, планували вчинити ще й хімічну атаку проти ізраїльтян. Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ розповів в ексклюзивному інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що хамасівці мали при собі інструкції з виготовлення хімічної зброї та пристрою для розпилення ціаніду.

Флешку з інструкціями ізраїльські військовики виявили у бойовика ХАМАС, вбитого під час звільнення кібуцу Беері. За словами Герцоґа, це інструкції «Аль-Каїди», які входять до «офіційного пакета інструкцій», складеного цією терористичною організацією у 2003 році. «Це матеріали “Аль-Каїди”. Офіційні матеріали “Аль-Каїди”. Ми маємо справу з ІДІЛ, “Аль-Каїдою” та ХАМАС. Наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимось на інструкції, які надаються щодо того, як діяти та як створити свого роду непрофесійну хімічну зброю з ціанідом», – наголосив ізраїльський президент.

Як підкреслив Іцхак Герцоґ, знайдене доводить наявність зв'язків між «Аль-Каїдою» і ХАМАСом, а також намір ХАМАСу використовувати хімічну зброю для масового знищення – так само, як це планував робити ІДІЛ.

«Відрізання голів немовлятам, інструкція з викрадення мирних жителів та інструкція щодо використання ціаніду для масового вбивства – це моделі, які доводять, що ХАМАС дорівнює ІДІЛ», – зазначив президент Ізраїлю.