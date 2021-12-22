Зеленський вважає, що суспільство підтримує справу проти Порошенка.

 

Президент України Володимир Зеленський не боїться протестів, пов'язаних із кримінальною справою проти Петра Порошенка.

 

 

Про це Зеленський заявив у кулуарах щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора" в Гуті, передає УНІАН. Нагадаємо, у понеділок Порошенкові повідомили про підозру у державній зраді та фінансовій підтримці терористичних рухів.

 

"Я про це не думаю, по-перше, – що там було виписано. Це виписують правоохоронні органи. Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію всередині нашої держави", – заявив Зеленський.

 

Президент заявив, що на ситуацію всередині України, як правило, впливають фінансові групи.

 

"Він (Порошенко, – Z) є в одній із цих фінансових груп. Ми розуміємо. Вони звозять людей з різних областей. Ми це бачимо. Це ж відкрита інформація, це ж не брехня... Десь хтось хоче їх підтримати. Більшості людей, мені здається, дають таку можливість. Непростий час, люди хочуть заробити копійку. Хтось так приходить", – сказав Зеленський.

 

"Я бачу єдине: ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук, чи як пан [Порошенко]... Якщо ці питання пов'язані з конкретикою, з вугіллям, – те, що ми прочитали, торгівля з сепаратистами, тому, хай розбирається суд, правоохоронні органи", – заявив керівник держави.

 

"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає. І зрозуміло чому. Воно так не вийде. Заробляти на цьому у суспільстві, а потім щоби це суспільство тебе підтримувало. Воно так не виходить. І у 2014 році не їх підтримало суспільство – суспільство підтримало себе, державу, державність, свій прапор, свій гімн", – вважає Зеленський.

 

Президент певен, що суспільство розуміє кримінальну складову в діях попередника.

 

"Держава не сліпа, і точно починає крок за кроком розбиратися", – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, напередодні Петрові Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

 

“П'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»", – поінформували у Державному бюро розслідувань.

 

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

 

У п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань під Верховною Радою намагалися вручити повістку Петру Порошенку, однак він відмовився підтримати комунікацію з правоохоронцями і невдовзі виїхав із візитом закордон.

 

Петро Порошенко записав відеозвернення із Польщі, в котрому повідомив, що планує повернутися до України після різдвяних свят.

 

22.12.2021

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