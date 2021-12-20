Посли G7 оголосили намір особисто відвідати багатостраждальний конкурс до САП.

Дипломати Сполучених Штатів Америки та інших країн з "Великої сімки" висловили бажання бути присутніми на засіданні конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 21 грудня.

Про це йдеься у повідомленні посольства США в Україні, опублікованому на сторінці у Twitter.

"З нетерпінням чекаємо на участь у комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим досягненням року в боротьбі України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції", – йдеться в дописі.

У понеділок Окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення про часткове задоволення позовних вимог стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У суді зазначили, що це рішення мотивоване тим, що після змін до законодавтства конкурсна комісія була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались.

У відповідь в Офісі Президента Володимира Зеленського заявили, що не бачать підстав для затягування конкурсу, попри прийняття Окружним адміністративним судом Києва рішення, яке може загальмувати обрання голови САП.

"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", – йдеться у повідомленні ОП.