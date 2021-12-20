А хтось переймається "кульками"

Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.

Енергетичне тижня

“Стосовно наявності вугілля сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо й імпортуємо у сумі 2 млн тонн у місяць при споживанні 1,7 млн тонн. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена”, – так майже як Заратустра казав Денис Шмигаль. І зі слів прем'єра стає відомо, що Україна зараз видобуває та імпортує 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн.

Після цього (в аналогічній риториці засновника монотеїстичної релігії) включається Дмитро Разумков – і за словами колишнього спікера парламенту, енергетиці країни світить дуже неприємне майбутнє, бо на вугільних ТЕС нема палива. "Його не вистачає в першу чергу на "Центренерго", а це компанія, що належить державі. Ми зараз не про Ахметова, там теж є проблеми, але "Центренерго" не забезпечене вугіллям", – так сказав Разумков.

А потім чоловік із несподівано фантастичним рейтингом згадав: "У нас є РНБО. Вона не має бавитися, а займатися реальними питаннями національної безпеки і оборони. Вона не збиралася через напруження на кордонах з Російською Федерацією, вона не збирається сьогодні, хоча енергетична безпека – це також частина національної безпеки".

Діти, які не в курсі про існування Заратустри, Ахметова і Шмигаля з Разумковим, знають, що коли хтось говорить "квадрат є зеленим", а інший каже "квадрат є чорним", то один з ораторів бреше. Діти, ясна річ, – наші квіти, але з вугіллям напередодні різдвів треба буде щось думати.





Агресивне тижня

Рада національної безпеки і оборони має і без порад Разумкова чим зайнятися. Олексій Данілов має щастя бути секретарем цієї Ради і час від часу давати інтрев'ю. З усього наговореного Олексієм Мечиславовичем ми взнали, що воєнний стан вводити в Україні не будуть, бо "таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Що більше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде. Усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями, згідно зі своїми повноваженнями, відповідно до того, що на сьогодні має відбуватися".

Коли Данілов таким чином заспокоїв співгромадян, то він ще й пояснив, що нам треба вимагати грошей, бо так пасує. “У 94-му році, коли нас, пробачте, обманули, коли ядерні боєголовки забрали. Передали їх куди – США домовилися, що їх забирає РФ... Тому ми повинні за це отримати компенсацію. Я вже не кажу про те, що жодної компенсації адекватної грошової зроблено не було. І ми сьогодні потребуємо допомоги, саме зброї захисту”, – сказав Данілов.

Колись Леонід Кравчук говорив про те, як гарно здав ядерну зброю "десь втуда". Люди з поганим гумором і доброю пам'яттю знають про сенатора Річарда Лугара і його сказане. І тут знову можна казати про зелені і чорні квадрати.

В наші часи треба знати, що британський міністр оборони Бен Воллес та союзники вважають малоймовірним відправлення до України своїх військ у разі вторгнення Росії. Це тішить, бо Білгород-Дністровський не є подібним на Дюнкерк, і туди шаланди з Брістоля не допливуть.

Ще оптимістичніше виглядають американці, які мають чотири тижні. У CNN сказали, що мають плани на найближчий місяць і "усе, що ми робимо, є дуже продуманим. Проте ми маємо лише чотири тижні, щоб це зробити". Тобто проблеми індіанців не є проблемами шерифа.

Вірусне тижня

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров утішив співвітчизників інформацією про те, що вони витрачають свою "тисячу за вакцинацію" на книги, кінотеатри та поїздки залізницею. Зворушливо знати про історію бабці з села Криве десь біля Козови, яка прийшла до Бережан, але виявила там відсутність залізниці і подибала домів, закупивши собі всі твори Кокотюхи і Коельйо.

Тамтешня бабуся зробила вчинок, гідний походу Жанни Дарк з пункту А в пункт В після того, як їй на смартфон прийшло повідомлення про те, що свою "штуку" вона зможе використати лише протягом чотирьох місяців, а якщо не використає, то її (тисячу) забере Люк Бессон. Потім мешканка Кривого відкрила замість Тік-Току (от щось таке забаглося їй) Твіттер і взнала думку президента Зеленського. "Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення", – повідомив Володимир Олександрович у Твіттері.

Бабця зітхнула і продовжила читати "Алхіміка". Бразильська португальська йшла їй тяжко, але вона знала, що все буде добре, бо якщо за чотири місяці вона то не дочитає, то в неї і Коейльо заберуть. З Кокотюхою.

Телевізійне тижня

Борня телевізора і холодильника стала сучасною батрахоміомахією, тобто безглуздим і безпощадним дійством. Коли "око в світ" зрозуміло, що "біла шафка" може перемогти, то включилися важковаговики і в "око" заліз Богдан. Найкращим майданчиком для своїх одкровень Андрій Йосипович вибрав Дмитра Гордона, якому розповів про все, що йому здавалося цікавим.

Цікавим Богдану здавалися корупція у рядах "зеленої команди", конфлікт Зеленського з Ахметовим, фраза Богдана "у нас наближається економічна криза. Вона величезна. Я двома словами швидко поясню... У собівартості будь-якої продукції в країні є енергоресурси. А енергоресурси – вугілля, нафта і все далі – це похідне від газу" воскресила середньовічних алхіміків, які як ідіоти перетворювали ртуть на золото, а виявляється, он воно як…

Коли поговорив своє Богдан, для чогось у телеефір вийшов Порошенко (назавжди п'ятий президент) – і виявилося, що в телевізорі є кнопка з назвою "Рада". Якби в ефірі цього телеканалу з'явилася Дженна Джеймсон чи Рокко Сіффреді, ефекту було б менше, а Петро Олексійович зробив потужну промоцію телеканалу, який дивилися перед тим лише ті, хто його випускають в ефір, аби за проколи в "картинці" їм не компостирували мозок ті, хто трохи мають заробітку від, власне кажучи, "картинки".

"Два слова" Богдана і поява Порошенка виявилися цікавими для "ока в світ". "Біла шафка" готується до свят – й останнє рішення буде за нею.