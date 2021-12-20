SkyUp вже продає квитки на нові рейси до Європи зі Львова: у Відень, Мадрид, Валенсію та Салоніки.

 

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нові напрямки до Австрії, Іспанії та Греції з трьох українських міст: Львова, Харкова та Запоріжжя, повідомив ЦТС.

 

 

Йдеться про рейси, які почнуть виконувати з весни 2022 року.

 

Зокрема, починаючи з 28 березня перевізник має намір виконувати регулярні польоти щопонеділка, а з червня – ще й у четвер за маршрутом Львів–Мадрид.

 

З 22 квітня по вівторках та по п'ятницях здійснюватимуться рейси Львів–Відень та Львів–Валенсія.

 

З 28 травня щосереди та щосуботи можна буде вирушити за маршрутом Львів–Салоніки.

 

 

Загалом, починаючи з весни, авіакомпанія має намір виконувати рейси до 30 країн більш ніж за 100 маршрутами з Києва та інших міст України.

 

Фото avianews.com, flylowcost.com.ua

20.12.2021

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