У Франції заборонили внутрішні авіаперельоти на невеликі відстані.

Йдеться про міста, відстань між якими можна здолати потягом за менш ніж 2,5 години.

 

 

У Франції набрав чинності закон, який забороняє прямі авіаперельоти між містами всередині країни, якщо між ними існує залізничне сполучення і час у дорозі не перевищує 2,5 години. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Відповідний закон було ухвалено ще два роки тому, але він набув чинності лише у травні цього року. Його мета – скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

 

За новими правилами під заборону, наприклад, потрапляють перельоти між Парижем та такими містами, як Нант, Марсель, Ліон та Бордо. Хоча на стикувальні рейси заборона не поширюється.

 

Спочатку передбачалося, що заборона буде поширюватися на прямі авіаперельоти, якщо шлях цим же маршрутом на потязі займає менше чотирьох годин. «У середньому літак викидає в 77 разів більше CO2 на пасажира, ніж потяг на цих маршрутах, навіть незважаючи на те, що потяг дешевший, а втрата часу обмежена 40 хвилинами», – йдеться заяві французької споживчої групи UFC-Que Choisir, яка відстоювала цей законопроєкт. Проте французькі авіакомпанії зуміли досягти вигідніших для себе умов.

 

Критики закону вказують на те, що він носить суто символічний характер і не призведе до помітного скорочення викидів парникових газів. А владі, на їхню думку, потрібно вжити по-справжньому дієвих заходів. Крім того, висловлюється побоювання, що Національна компанія французьких залізниць (Société Nationale des Chemins de fer Français – SNCF) може на тлі заборони внутрішніх польотів на короткі відстані підвищити ціни або знизити якість обслуговування.

24.05.2023

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