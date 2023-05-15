Грузія відновила авіасполучення з Росією.

У Тбілісі пройшла акція протесту проти цього рішення грузинської влади.

 

 

У понеділок, 15 травня, влада Грузії видала дозвіл російській компанії Azimuth Airlines на виконання рейсів до країни. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge з покликом на заяву Агентства цивільної авіації Грузії. Azimuth Airlines стане першою російською авіакомпанією, допущеною до польотів до Грузії з 2019 року. Регулярні рейси розпочнуться з 17 травня.

 

«Авіакомпанія Azimuth Airlines починає виконувати рейси між Грузією та Російською Федерацією. На сьогоднішній день авіакомпанія Azimuth Airlines не входить до чорного списку Євроунії. Згідно з польотною заявкою, поданою авіакомпанією до Агентства цивільної авіації, польоти повітряною лінією Москва–Тбілісі–Москва виконуватимуться з 17 травня поточного року з частотою сім разів на тиждень», – повідомляє Агентство цивільної авіації.

 

Голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі в інтерв'ю IMEDI розповів, що заявки на прямі рейси між Росією та Грузією подали п'ять авіакомпаній, серед яких є грузинська Georgian Airways. Давіташвілі зазначив, що жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції, не зможе літати до Грузії.

 

Тим часом біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі пройшла акція протесту проти поновлення прямого авіасполучення з Росією. Протестувальники вважають, що питання відновлення авіасполучення з Росією слід розглядати в одному контексті з геополітичними подіями, з війною в Україні та тим фактом, що 20% території Грузії, як і раніше, перебувають під окупацією Москви. На їхню думку, дії грузинського уряду на цьому тлі мають антидержавний характер. 

 

«У той час, коли руйнуються українські міста та села, ми не маємо права думати про те, як з комфортом подорожувати до Росії. У той час, коли президента Росії Владіміра Путіна оголошено міжнародним злочинцем, ми не маємо права приймати його подарунки. Відновлення польотів ставить під удар міжнародну репутацію Грузії і наражає її на ризик санкцій», – заявив один з учасників акції, юрист Каха Цікарішвілі.

15.05.2023

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