Авіаперевізник запускає зимовий рейс з Одеси до Івано-Франківська.

25 грудня запустять перший авіарейс з Одеси до Івано-Франківська. Регулярно він почне діяти з 16 січня, повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту «Одеса».

Авіаперельоти сполученням Одеса – Івано-Франківськ здійснюватиме компанія Ukraine International Airlines.

Наступний, після 25 грудня, рейс запланований на 8 січня, а з 16 січня авіасполучення буде регулярним – польоти відбуватимуться щонеділі. Виліт з Одеси об 11:55, з Івано-Франківська – о 14:10.

Квитки за ціною від 2 тисяч до 3 з половиною тисяч гривень вже є у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Шлях займе трохи більше години.

Фото facebook.com/odesa.aero, open4business.com.ua