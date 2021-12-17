Талібам нарешті вдалося поміняти керівника представництва Афганістану при ООН.

Місію тимчасово очолить Насір Ахмад Фаїк – репрезентант нової афганської влади.

Представництво Ісламської Республіки Афганістан при ООН тимчасово очолить Насір Ахмад Фаїк, він заступить на цій посаді Гуляма Ісхакзая. Останній був призначений на цю посаду колишнім президентом Ашрафом Гані, напередодні він подав до демісії. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці представництва у Twitter.

«Постійне представництво Ісламської Республіки Афганістан при ООН повідомляє, що Насір Ахмад Фаїк взяв на себе керівництво місією як тимчасовий повірений у справах. Місія продовжить співпрацювати з іншими державами-членами ООН та органами цієї міжнародної організації з метою вирішення важкої гуманітарної ситуації в Афганістані», – написано в повідомленні.

Попередній голова представництва Гулям Ісхакзай подав у відставку у середу, 15 грудня. Як він пояснив, причиною такого рішення став перехід реальної влади в Афганістані до радикального руху «Талібан». Утім довгий час він відмовлявся на вимогу талібів полишити свою посаду й доводив на міжнародному рівні, що саме він є легітимним представником Афганістану.

Нагадаємо, що шостого грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила рекомендації акредитаційному комітету, який порадив минулого тижня відкласти вирішення питання щодо представників Афганістану та М'янми. Рішення щодо доповіді комітету було ухвалено без голосування. Реально воно означає, що репрезентувати згадані країни в ООН мають право колишні представники.

Керівництво руху «Талібан» виступило проти рішення ООН про збереження місця афганського представника в організації за Гулямом Ісхакзаєм. «Несправедливо передавати місце в ООН будь-кому, хто не представляє афганський уряд і народ Афганістану», – заявив представник талібів.