У Росії «Талібан» вилучено зі списку терористичних організацій.

Відповідне рішення ухвалив верховний суд РФ за зверненням генпрокуратури.

 

 

Верховний суд РФ у четвер, 17 квітня, задовольнив позов генпрокуратури про скасування заборони на діяльність в Росії радикального ісламістського руху «Талібан». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву суду. Розгляд справи відбувся у закритому режимі.

 

«Зупинити заборону діяльності руху "Талібан", включеного до єдиного федерального списку організацій, визнаних відповідно до законодавства Російської Федерації терористичними. Рішення про зупинення заборони діяльності руху "Талібан" у Росії підлягає негайному виконанню», – оголосив рішення суддя Олег Нефьодов.

 

Попри те, що до цього моменту в Росії була чинною заборона на діяльність «Талібану», російська влада активно підтримувала відносини з урядом талібів в Афганістані. Представники руху здійснювали візити до Росії. А російський диктатор Путін називав «Талібан» союзником Москви у боротьбі з тероризмом.

 

У грудні 2024 року держдума ухвалила закон, який створив механізм вилучення організацій зі списку терористичних. Путін його зразу ж підписав.

 

Нагадаємо, що «Талібан» в Росії був зарахований до терористичних організацій 2003 року. В постанові вказувалося, що таліби пов'язані з незаконними збройними формуваннями у Чечні й державах Центральної Азії та підтримують тісні відносини з терористичним угрупованням «Ісламська держава».

 

У серпні 2021 року рух «Талібан» захопив владу в Афганістані після виведення звідти американських військ.

 

17.04.2025

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