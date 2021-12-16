Керівник української розвідки зізнався, що мешкає зі скандальним експосадовцем МВС.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що ділить житло із Олександром Гогілашвілі – колишнім заступником міністра внутрішніх справ, чоловіком близької помічниці Президента України Володимира Зеленського, котрому закидають наявність активного громадянства Росії.

Про це Буданов сказав у коментарі проєктові журналістських розслідувань Bihus.info.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього", – заявив керівник розвідки.

Згідно з інформацією із журналістського розслідування, родина колишнього заступника міністра внутрішніх Олександра Гогілашвілі, якого звільнили з МВС після скандалу з лайкою і образами підлеглих, мешкає в одному приватному маєтку із родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Сам будинок належить людині, яку у масових медіях називають одним із бенефіціарів податкових схем.

У маєток на 350 квадратів у Хотові, під Києвом, щоранку з’їжджаються автомобілі українських спецслужб – спецпідрозділу “Альфа” і СБУ. Саме це і привернуло увагу журналістів.

Зі слів Буданова, цей маєток орендує дружина Олександра Гогілашвілі Марія Левченко. Левченко – давня помічниця і довірена особа Володимира Зеленського.

Реальна власниця маєтку, згідно з інформацією із державного реєстру нерухомості, – Діана Стрелковська, бізнесвумен і дружина В’ячеслава Стрелковського, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.

В інтерв’ю “Економічній правді” колишній керівник Податкової служби Євген Олейніков пояснював успіхи Стрелковського зокрема і допомогою правоохоронних органів: “Кілька разів ДПС намагалася перевірити його компанії. Щодо низки компаній виникає дивна ситуація: тільки ми виходимо на перевірку, з’ясовується, що документи буквально вчора вилучили правоохоронні органи. Документи чомусь ніколи туди не повертаються, але і справа нікуди не рухається. А перевіряти нам нема чого, бо якщо ми відкриємо Податковий кодекс, то з’ясуємо, що податкова служба проводить тільки документальні перевірки”, – заявляв Олєйніков.

Олександра Гогілашвілі звільнили після оприлюднення відео, на котрому він зафіксований в оточенні численних охоронців на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область. Гогілашвілі сварився із правоохоронцями через те, що вони зупинили його автомобілі. Замміністра МВС ображав підлеглих та погрожував їм.

Виник резонанс. Завдяки цьому виринуло багато раніше невідомих деталей із життя чиновника. Зокрема, виявилося, що Олександр Гогілашвілі може мати російський паспорт, його офіційна біографія практично порожня, а в його фотоархівах в соцмережах – численні спільні фото з боксером і депутатом російської Ґосдуми Миколою Валуєвим.