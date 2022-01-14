ЦРУ тренує українські спецсили для спротиву Росії на секретній базі у США.

 

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки (Central Intelligence Agency) провадить секретну інтенсивну програму навчання у США для еліти українськогої армії – бійців Сил спеціальних операцій та іншого персоналу розвідки.

 

Архівне фото із бійцями ССО та американськими інструкторами на полігоні в Україні

 

Про це пише репортер Yahoo.News Зак Дорфман, покликаючись на п'ятьох колишніх співробітників розвідки та національної безпеки, ознайомлених із програмою.

 

Програма підготовки нібито почалася ще 2015 року. Проводять її на замкненому об’єкті на півдні США. Ідею тренінгів започаткували ще 2014 року при Обамі, при Трампі підготовку посилили, ну а при Байдені Білий Дім продовжив її насичувати.

 

Кількатижнева програма включає стрільби, техніку камуфлювання, орієнтування, тактику cover-and-move ("прикривайся і рухайся"), розвідку тощо. Один зі співрозмовників додав, що вишкіл включає навчання з підтримки безпечного зв’язку в тилу ворога, групового прикривання.

 

У США вважають, що силам ССО може належати вирішальна роль під час потенційного бойового зіткнення із російською армією. При тім здобутих навичок достатньо не просто для захисту, а й для наступу.

 

"Дуже конкретне навчання, яке має посилити... протистояння росіянам", – прокоментував колишній високопоставлений співробітник розвідки.

 

Іще один співрозмовник прирівняв тренінг українських солдатів із підготовкою повноцінних "повстанців".

 

Водночас, в CIA заперечили тезу про "допомогу у повстанні".

 

"Припущення про те, начебто ми готували збройних повстанців для України, є просто хибними", – сказала речник аґенції Теммі Торп.

 

14.01.2022

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