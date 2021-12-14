Львівські лікарі заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати його.

 

Лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати миготливу аритмію. Про це сьогодні, 14 грудня повідомив в.о. керівника об’єднання Олег Самчук.

 

 

За його словами, першим цей шанс отримав 62-річний львів’янин, який хворіє з 2018 року. Його ситуація ускладнювалася тим, що чоловік не міг пити кроворозріджувальні препарати, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт.

 

Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт. На щастя, ця небезпека вже позаду.

 

«З миготливою аритмією живуть до 800 тисяч українців. Раніше вони не мали шансу одужати, бо хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки «кріоабляціям» у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%», – розповів Олег Самчук.

 

 

Загалом львівські медики уже виконали «кріоабляції» уже трьом пацієнтам. Перші операції львівським кардіохіругам допомогли провести колеги з Національного інстититуту серцево-судинної хірургії ім.М.Амосова.

 

До слова, в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олег Самчук увійшов у топ-100 найвпливовіших людей України за версією тижневика «Фокус». Разом з Самчуком до рейтингу увійшли ще кілька львів’ян, серед них мер міста Андрій Садовий та диригентка Оксана Линів.

 

Олег Самчук

 

«Під його керуванням у лікарні налагодили аеромедичну евакуацію пацієнтів. Основним досягненням гендиректора став запуск операцій із пересадки органів. Для підвищення ефективності роботи Самчук відкрив на базі лікарні Центр трансплантації. Менш як за два роки тут провели 70 операцій», – зазначили автори рейтингу про Олега Самчука, який очолив цю ліканю у 2020 році.
 


Фото facebook.com/1tmolviv, facebook.com/ulyana.samchuk, 24tv.ua

14.12.2021

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