Кулеба: Україна говорить із Німеччиною про розблокування закупівлі озброєнь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ провадить переговори із Німеччиною про розблокування закупівлі збройних систем для протистояння російській агресії через Аґенцію НАТО з підтримки та постачання.

Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає аґенція "Укрінформ".

Голова МЗС нагадав, що раніше Україна отримала доступ до системи оборонних закупівель НАТО, що означає, що Міністерство оборони може напряму купувати у союзників зброю чи військове обладнання.

"У нас дійсно є певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як вся система функціюватиме, але я переконаний, що ми маємо говорити про це з ними наразі на двосторонньому рівні як дипломати", – сказав він.

На думку Кулеби, це не є невирішуваною задачею.

"Ми цілком можемо її вирішити в переговорах, і вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій", – зауважив міністр.

Голова української дипломатії додав, що його німецька колега Анналена Бербок має чітке розуміння загрози з боку Росії та ризики "Північного потоку-2". Зі слів Кулеби, Бербок також відзначила, що застосування не тільки букви, а й духу третього енергетичного пакета ЄС до "Північного потоку-2" є абсолютною беззастережною вимогою до цього політичного газопроводу.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв'ю Financial Times, що Німеччина блокувала постачання зброї Україні через інструменти НАТО.

"Вони досі будують "Північний потік 2" – але далі блокують оборонні озброєння. Це вкрай нечесно", – прокоментував Резніков.

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю La Repubblica підтвердив, що Україна розчарована кроком Німеччини.

"Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами... Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – сказав Президент.