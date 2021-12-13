Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокувала постачання зброї Україні через інструменти НАТО.

Про це Резніков сказав у коментарі Financial Times.

Міністр повідомив, що офіційний Берлін минулого місяця заветувапв закупівлю Україною антидронової вогнепальної зброї та антиснайперських систем через аґенцію із закупівель та постачань НАТО. Втім згодом Німеччина нібито пом'якшила позицію щодо першого пункту і визнала це озброєння нелетальним.

"Вони досі будують "Північний потік 2" – але далі блокують оборонні озброєння. Це врай нечесно", – констатував Резніков.

Олексіій Резніков додав, що Україна намагатиметься купувати зброю через двосторонні угоди з союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Міністр також заявив, що стратегія "не провокувати Росію" не працює і не працюватиме.