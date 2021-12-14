Зеленський сподівається на більш переконливі аргументи США для Росії.

 

Президент України Володимир Зеленський припускає, що "дуже жорстких економічних санкцій", озвучених Джозефом Байденом під час переговорів із Володимиром Путіним, може виявитися і недостатньо для того, щоб зупинити Москву.

 

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

 

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням пресової служби ОП.

 

Президент сказав, що скупчення військ біля українського кордону – "це потенціал для шантажу", причому передовсім проти західних держав. "Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому", – додав Зеленський.

 

Керівник держави заявив, що Україна "не бачить сюрпризів" у поведінці росіян. "Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв", – заявив Президент.

 

При тім керівник держави заявив, що не готовими для протиборства з Росією є декотрі європейські країни. 

 

"Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами... Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – констатував Зеленський.

 

14.12.2021

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