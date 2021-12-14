У Львові стався вибух газу у триповерховому будинку.

 

У Львові у будинку на вулиці Замарстинівська, 28, ввечері 13 грудня, стався вибух газу. Госпіталізували трьох людей, зокрема жінку у важкому стані. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

 

Вибух, що спричинив пожежу, стався близько 17:20 у квартирі на другому поверсі триповерхового будинку. На цей момент у квартирі перебували люди. На місце виїхали ДСНС, газова служба, медики та патрульні.

 

Рятувальники вивели людей з квартири та верхніх задимлених поверхів, вогонь загасили через годину. Вибух спричинив руйнування стіни, а вогонь пошкодив перекриття між поверхами. Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів.

 

 

Мешканців квартири, де стався вибух, з опіками доставили у 8-у міську лікарню. Одного потерпілого з отруєнням продуктами горіння – в обласну клінічну лікарню, він середньої важкості.

 

До 8-ї лікарні доставили двох пацієнтів – 47-річного чоловіка з 15% опіків тіла і 67-річну жінку з 25% опіків тіла, власницю квартири, повідомили у лікарні.

 

За інформацією завідувача відділення невідкладної допомоги 8 лікарні 1 ТМО Олега Малетича, у пацієнтів – опіки обличчя, тулуба, верхніх дихальних шляхів та кистей.

 

 

«Внаслідок вибуху газової колонки, що трапився у житловому будинку, з опіками у нашу лікарню госпіталізували двох пацієнтів. 67-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані і має опіки близько 25% тіла. Через те, що вона надихалася продуктами горіння, найбільше в неї уражені верхні дихальні шляхи. У 47-річного чоловіка уражено близько 15% тіла, його стан середньої важкості»– розповів Олег Малетич.

 

На місце вибуху виїхали заступники мера Львова Ірина Маруняк та Андрій Москаленко. За попередніми висновками ДСНС, причиною вибуху стала газова колонка.

 

 

Електропостачання до будинку відновили увечері понеділка. Сьогодні, 14 грудня, мають вирішити питання про відновлення газопостачання.

 

«Внаслідок вчорашнього вибуху постраждало три квартири. Зараз на місці проводиться обстеження цих помешкань, щоб розуміти, які саме там пошкодження, які протиаварійні заходи негайно треба вживати. Опісля ці питання будуть винесені на міську комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше приступати до виконання протиаварійних робіт», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

 

За її словами, мешканців із будинку не відселяли – частина людей повернулися у свої квартири, інші – на кілька днів переїхали до родичів.

 

Фото facebook.com/andriy.moskalenko, lv.dsns.gov.ua

14.12.2021

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