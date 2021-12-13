МЗС назвало маніпуляцією заяви Путіна про борг України за радянські часи.

Твердження президента Росії Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання передати Росії закордонні активи СРСР – маніпуляція фактами.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Твердження російського президента Владіміра Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами", – зазначив він.

Ніколенко зауважив, що розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР становить 16,37%.

Зі слів речника, у 1994 році Україна та Росія підписали так звану угоду про нульовий варіант, відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Ніколенко підкреслив, що, водночас, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України.

"Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим", – підсумував речник МЗС.

У фільмі російських пропагандистів “Росія. Найновіша історія”, оприлюдненому 12 грудня 2021 року, Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона досі не передала Росії закордонну власність СРСР.

"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", – сказав Путін.

Видання "Українська правда" нагадує, що після розпаду СРСР, згідно з Віденською конвенцією, Росії припадав 61,34% його майна, Україні – 16,37%. Згодом Росія уклала з колишніми радянськими республіками так звану "угоду про нульовий варіант", за яким вона взяла на себе увесь борг СРСР в обмін на всі його активи. Водночас угода з Україною не набула чинності, оскільки Верховна Рада двічі відмовилась її ратифікувати, вимагаючи від Росії точних даних про вартість майна СРСР на 1991 рік.

У березні 2014 року після Революції Гідності в Україні тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що розподіл майна після виходу України зі складу СРСР був фактично не завершений, тож Україна підготує відповідні правові документи про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залишила майно за собою. У серпні 2014 року Кабінет Міністрів навіть створив комісію щодо захисту інтересів України в питанні повернення майна колишнього СРСР, яке належить Україні.

Російське міністерство закордонних справ тоді заявляло, що Москва залишає за собою право наполягати на негайній компенсації Україною 20 млрд доларів США у випадку, якщо Київ повертається до питання "нульового варіанту".