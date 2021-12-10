Режисер Олександр Сокуров запропонував Путіну «відпустити» Кавказ з Росії.

Путін у відповідь попросив не перетворювати країну на Московію, як того «хочуть у НАТО»

Президент Росії Володимир Путін вступив у полеміку з відомим російським режисером Олександром Сокуровим під час засідання Ради з прав людини. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Сокуров запропонував «відпустити всіх», хто більше не хоче продовжувати жити у складі Росії. Сокуров сказав теж, що «на утриманні Росії» перебуває Білорусь, а населення республік Північного Кавказу хоче розлучитися з росіянами

Розмовляючи з Путіним через відеозв'язок з Петербурга, Сокуров серед іншого зазначив, що Росія проводить «дуже складну» зовнішню політику, яка «здається дуже дорогою для такої небагатої країни». «Все ж таки у нас на утриманні в нашому полку Білорусь, Південна Осетія, Абхазія. Наскільки я розумію, треба допомагати Сирії, треба допомагати дотаційнішим південним реґіонам», — сказав режисер.

«Подивімося, що відбувається з російською державністю, з нашою конструкцією держави. Відпустімо всіх, хто не хоче жити з нами в одній державі. Побажаємо удачі всім… падишахам, я не знаю, усім, хто хотів би починати жити своїм життям. А нашій армії побажаємо міці та сил», – запропонував Сокуров наприкінці свого 15-хвилинного виступу.

Путін у відповідь назвав слова Сокурова «набором проблем та страхів» і попросив його думати, перш ніж виступати публічно. «Хіба російський народ, про інтереси якого ви зараз казали, хіба він зацікавлений у розпаді Російської Федерації? Хіба це буде тоді Росія, яка створювалася як багатонаціональна і як багатоконфесійна країна? Ви хочете нас перетворити на Московію? Ну, в НАТО так хочуть зробити», – відповів Сокурову Путін.