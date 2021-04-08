Львівський обласний центр екстреної меддопомоги закупив 50 «швидких».

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уклав угоди на закупівлю 50 автомобілів різних типів швидкої медичної допомоги загальною вартістю 95 мільйонів 420 тисяч гривень. Швидкі придбали за кошти, отримані від НСЗУ відповідно до «ковідного пакету», повідомила пресслужба ЛОДА.

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«Закупили 30 авто типу «В» на базі Citroen. Вартість кожної автівки – 1 мільйон 960 тисяч гривень. 10 повнопривідних авто на базі TOYOTA Land Cruiser Prado вартістю 1 мільйон 600 тисяч гривень та 10 повнопривідних авто типу «В» на базі Volkswagen Crafter за 2 мільйони 62 тисячі гривень для важкодоступних та гірських територій області», – повідомив керівник медичного закладу Андрій Васько.

За даними Prozorro, угоду на закупівлю 30 «швидких» на базі Citroen Jumper на загальну суму 58 мільйонів 800 гривень уклали із ТзОВ «Автоспецпром».

Відповідно до договору, «швидкі» укомплектовані ношами для транспортування пацієнта, одним кисневим балоном на 2 тис. літрів та портативним балоном на 400 літрів. У автомобілях буде обладнання для підтримки дихання, для діагностики, для надання першої медичної допомоги, транспортний холодильник для медикаментів. Серед обладнання, зокрема, передбачені дихальний мішок, ларингоскоп, аспіратор, дефібрилятор у випадку порушення серцевої діяльності, небулайзер для інгаляційної терапії, електрокардіограф та шприцевий насос.

Угоду про закупівлю 10 спеціалізованих «швидких» на базі Toyota Land Cruiser Prado 150 типу А1 за 16 мільйонів гривень уклали з тим же постачальником – ТзОВ «Автоспецпром». Відповідно до договору, «швидкі» будуть обладнані ношами, пристроєм для перенесення сидячого пацієнта, шийно-комірцевим набором, дефібрилятором, сумкою для невідкладної допомоги із набором для першої допомоги, аспіратором, тискоміром, стретоскопом та термометром виробництва компанії Medicare.

Третю угоду про закупівлю 10 «швидких» на базі автомобіля Volkswagen Crafter 4 Motion, тип В за 20 мільйонів 620 тисяч уклали із ТзОВ «Спец-Ком-Сервіс». Відповідно до договору, ці «швидкі» укомплектовані медичним обладнананням аналогічно до «швидких» на базі Citroen Jumper.

За словами Андрія Васька, що під час проведення закупівлі загальна сума зекономлених коштів становить близько 4 мільйонів 500 тисяч гривень в порівнянні з цінами на аналогічні моделі машин. Автомобілі відповідають стандартам ДСТУ та будуть поставлені до липня цього року.

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За даними YouControl, компанія «Автоспецпром» зареєстрована 2012 року в Київській області. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямом якої є виробництво та продаж медичних товарів під торговою маркою «Medicare».

Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень. За 2020 рік воно поставило медзакладам країни «швидких» на понад 1 мільярд гривень.

За даними YouControl, компанія «Спец-Ком-Сервіс» зареєстрована 2009 року на Київщині. Кінцевими бенефіціарами є Сергій Калюш і Михайло Городових. Останній раніше очолював черкаську філію Луцького автозаводу, котрий увійшов до корпорації «Богдан». Компанія «Спец-Ком-Сервіс» більш відома як постачальник автомоблів для правоохоронних органів.