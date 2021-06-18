На Львівщину прибули 57 нових автомобілів швидкої допомоги.

 

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 57 нових автомобілів швидкої допомоги. Для Львівщини закупили 34 стандартні «швидкі» на базі автомобілів Citroen та Renault Master типу В, і ще 23 реанімобілі, повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

 

Зокрема, закупівлю 12 автомобілів провів сам Центр за кошти, які надійшли від Національної служби здоров'я України, ще 45 автомобілів – це поставка Міністерства охорони здоров’я.

 

За інформацією заступника голови Львівської облради Юрія Холода, «швидкі» пропорційно розподілили для семи підстанцій Центру в області:

 

Станція екстреної медичної допомоги «Львів» отримала 25 автомобілів;

 

Станція екстреної медичної допомоги «Буськ» – шість автомобілів: Буськ (1), Красне (1), Золочів (1), Броди (1), Підкамінь (1), Кам'янка-Бузька (1).

 

Станція екстреної медичної допомоги «Червоноград» – три автомобілі: Червоноград (2), Радехів (1).

 

Станція екстреної медичної допомоги «Новояворівськ» – п’ять автомобілів: Новояворівськ (1), Яворів (1), Немирів (1), Краковець (1), Судова Вишня (1).

 

Станція екстреної медичної допомоги «Самбір» – чотири автомобілі: Самбір (2), Турка (1), Старий Самбір (1).

 

Станція екстреної медичної допомоги «Стрий» – сім автомобілів: Стрий (2), Сколе (2), Верхнє Синьовидне (1), Жидачів (1), Миколаїв (1).

 

Станція екстреної медичної допомоги «Дрогобич» – сім автомобілів: Дрогобич (2), Трускавець (2), Борислав (1), Східниця (1), Стебник (1).

 

 

Від сьогодні, 18 червня, нові «швидкі» задіюють для чергування.

 

За інформацією керівника Центру медицини катастроф Андрія Васька, зараз на базі Центру є 140 автомобілів, проте близько 100 з них потребують заміни. На початку липня очікується поставка ще 55 автомобілів.

 

Фото loda.gov.ua, facebook.com/Юрій-Холод

18.06.2021

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