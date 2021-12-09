Генштаб Росії заявив про наміри "прєсєкать" дії української армії на Донбасі.

Начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив про загострення становища на Донбасі. Він повідомив про намір припиняти ("прєсєкать") активність української армії на Донбасі - вважаючи, що військовики ЗСУ чинять "провокації".

Про це Герасимов сказав на брифінгу для військових аташе іноземних держав, передає російська аґенція tass.ru.

Зокрема, начальник російського генштабу висловився проти постачання озброєнь Україні. "Поставки Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до небезпечних кроків", - ствердив Герасимов.

Він згадав про використання протитанкових ракетних комплексів Javelin і ударних безпілотників Bayraktar.

Герасимов пригрозив: "Будь-які провокації української влади зі силового врегулювання проблем Донбасу припинятимуться".

Водночас, він ствердив, що інформація про те, начебто Росія готує наступ на Україну, є брехнею.

"Країнами НАТО надається надмірна увага до пересування військ територією Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави", - сказав Герасимов.