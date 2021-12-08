Німеччина має нового бундесканцлера.

Ним, як і очікувалося, став соціал-демократ Олаф Шольц.

 

 

Лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), віцеканцлера і міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) у середу, восьмого грудня, обрано новим бундесканцлером Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 395 депутатів Бундестаґу зі 736. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Шольц заступить на цій посаді християнську демократку Анґелу Меркель, яка очолювала уряд Німеччини протягом останніх 16 років.

 

Згідно зі статтею 63 конституції ФРН, бундесканцлера за підсумками парламентських виборів обирає парламент – Бундестаґ – і пропонує на формальне затвердження федеральному президентові. Обирається той, хто набере більшість голосів депутатів – не менше 369. Шольц здобув перемогу завдяки підтримці не лише власної СДПН, а й «зелених» та Вільної демократичної партії. Саме ці три політичні сили створили нову урядову коаліцію у Німеччині.

 

Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини. Політик народився 1958 року в Оснабрюку, вивчав юриспруденцію, проходив альтернативну військову службу та працював адвокатом. Шольц двічі був депутатом Бундестаґу – з 1998 до 2001 року та з 2002 до 2011 року. З 2007 до 2009 року він обіймав посаду міністра праці, з 2011 до 2018 року був бургомістром Гамбурга, а з березня 2018 року керував Міністерством фінансів ФРН і водночас обіймав посаду віцеканцлера.

 

Раніше Шольца часто критикували за брак харизми. Щобільше, з легкої руки німецьких журналістів до нього причепилося прізвисько «Шольцомат» за бюрократизм і нудний імідж. Проте нині Шольц має славу найпопулярнішого політика в Німеччині. Його таланти оратора особливо проявилися під час так званих «тріелей» – телевізійних дебатів канцлер-кандидатів від трьох політичних сил: ХДС/ХСС, «зелених» і СДПН. Шольц тричі поспіль виграв ці дебати, що засвідчили результати опитувань телеглядачів, обійшовши і хадека Арміна Лашета, і «зелену» Анналєну Бербок.

 

08.12.2021

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