У Німеччині соціал-демократи, «зелені» та ліберали погодили коаліційний договір.

Відтак можна стверджувати, що формування німецького уряду виходить на фінішну смугу.

 

 

У ніч з вівторка на середу Соціал-демократичній партії Німеччини, «Союзу90/Зеленим» та Вільній демократичній партії вдалося остаточно узгодили коаліційний договір. Про це повідомив телеканал ARD. Узгоджений документ ляже в основу роботи майбутнього уряду країни. За твердженням представників партій, коаліційний договір буде репрезентовано на пресконференції в Берліні в середу, 24 листопада, о 15:00 (за середньоєвропейським часом).

 

Нагадаємо, що саме названі три політичні сили розпочали 28 вересня консультації щодо створення нового федерального уряду за результатами виборів до Бундестаґу, які відбулися 21 вересня. Представники СДПН, ВДП і «зелених» майже два місяці узгоджували такі суперечливі питання, як боротьба зі змінами клімату, мінімальна зарплатня, будівництво соціального житла, зменшення державної заборгованості, підвищення податків тощо.

 

Попри прогнози експертів, що коаліційні перемовини можуть затягнутися принаймні до кінця року, сторонам вдалося відносно оперативно узгодити свої позиції. Наприклад, попередній німецький уряд вдалося сформувати лише в середині березня 2018 року, тобто майже через пів року після виборів.  

 

Отже майже впевнено можна стверджувати, що наступна урядова коаліція у Німеччині стане «світлофорною» (Ampelkoalition). Така назва виникла через поєднання корпоративних кольорів трьох партій – СДПН (червоний), ВДП (жовтий) і «зелених» (звісно, зелений).

 

За таких умов із майже стовідсотковою гарантією можна стверджувати, що наступним бундесканцлером Німеччини стане соціал-демократ, чинний міністр фінансів і віцеканцлер Олаф Шольц. Попередньо прогнозують, що його обрання в Бундестазі відбудеться шостого грудня.

24.11.2021

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