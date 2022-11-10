В Івано-Франківську не буде традиційної новорічної ялинки.

Цього року в Івано-Франківську замість традиційної ялинки встановлять ялинку з дитячих малюнків. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

“У соцмережах іде бурхлива дискусія, але в нас є ініціатива дітей міста – цього року встановити не традиційну штучну ялинку, а символічну ялинку перемоги з малюнків наших дітей. Зважаючи на те, що сьогодні у нас на стометрівці є Алея слави героїв з нашої громади, які полягли на війні, думаю, таке рішення є логічним. Ялинки не буде, натомість це буде понад тисячу дитячих малюнків у вигляді ялинки перемоги”, – пояснив мер. 

 

Також у новорічно-різдвяні свята не буде традиційного освітлення, зокрема не будуть встановлювати світлодіодні арки на стометрівці.

 

10.11.2022

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