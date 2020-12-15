Особливості новорічно-різдвяних приготувань у Галичині в умовах карантину.

У Львові, Івано-Франківську та Тернополі уже встановили головні ялинки. Найшвидше змонтували і відкрили її на Вічевому майдані в Івано-Франківську, - подію приурочили до релігійного свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня. Захід зібрав велику кількість людей.

Фото https://galychyna.if.ua

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Для розваг у центрі міста влаштували ковзанку, тим часом від ідеї проведення новорічно-різдвяного ярмарку взагалі відмовилися.

З огляду на карантин масових, гучних святкувань у Львові не готують. Зокрема, не планується жодних заходів, які можуть створювати масові скупчення у новорічну ніч. «Цьогоріч у Львові буде і новорічна ялинка, і Дідух, і збережені всі традиції, але без гучних святкувань. Навіть Різдвяний ярмарок в цьому році ми повністю реформували: буде кілька будиночків біля головної ялинки міста, кілька – на площі Ринок і на ще кількох локаціях в центрі Львова. Одного великого ярмарку не буде. Міські театри будуть проводити вистави на вулицях. Всі заходи будуть проходити достатньо спокійно, враховуючи ситуацію із коронавірусом», – розповів міський голова Андрій Садовий.

Фото https://city-adm.lviv.ua

У понеділок, 14 грудня, до Львова із села Опака Дрогобицького району, що за 100 км, привезли головну різдвяну ялинку. Дерево висотою понад 18 метрів встановили на проспекті Свободи перед Оперним. Прикрасити її мають упродовж кількох днів.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Прикрашати ми її будемо в стилі попередніх років, оскільки минулі два роки підряд наша ялинка була визнана найкращою в Україні саме завдяки тому, що вона була жива, яскрава, висока, з розлогим гіллям. Так само цього року ми будемо розміщувати тільки ілюмінацію, в таких теплих кольорах і під ялинку ставити подарунки», – розповіла керівниця міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Урочисте відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня. Через карантинні умови кількість людей на заході буде обмеженою, проте усі охочі зможуть переглянути дійство онлайн.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Працівники ЛКП «Львівсвітло» уже завершують влаштовувати у місті святкову ілюмінацію. Зокрема, уже сяюють інсталяції ангелів на вулицях Галицькій та Сербській, які є аналогами Лондонської святкової ілюмінації.

Тим часом пластуни сьогоді, 15 грудня, передали львівській громад Вифлиємський вогонь миру: спершу його принесли у міську раду та облдержадміністрацію, а далі – у всі школи, лікарні, церкви, військові частини, державні установи і дитячі притулки. Через карантин, цього року пластуни не вирушали за Вифлиємським вогнм до Австрії, а перейняли його від друзів скаутів на кордоні з Польщею. Як і попередні роки, пластуни збираються передити Вифлиємський вогонь миру з різдвяними подарунками українським військових на Схід.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Різдвяну шопку у Львові почнуть встановлювати на площі Ринок перед входом до міської ради 24 грудня. Встановлення шопки супроводжуватиметься етнодійством від гурту KURBASY , а 6 січня виноситимуть Дідуха.

Щоб долучитися до традицій колядування, побачити красу і різноманіття вертепів, 7-8 січня у Музеї народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» проводитимуть традиційне свято «Різдво у гаю». Також містяни і гості можуть у ці дні відвідати фестиваль льодових скульптур у центральній частині міста.

Фото https://suspilne.media

У Тернополі на Театральному майдані також встановили 18-метрову ялинку, проте штучну. На ялинці завершують монтувати 3D-ілюмінацією з різноманітними світловими функціями та новорічними іграшками. Паралельно декорують ілюмінацією і сам майдан, вулицю Валову. Біля пам'ятника Соломії Крушельницької встановили новорічну фотозону «2021».

Фото https://te.20minut.ua

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки відбудеться 19 грудня – у День святого Миколая.

Фото https://te.20minut.ua

У цей день біля ялинки запрацює локація «Файне зимове містечко 2021» з різдвяною шопкою, атракціонами та ковзанкою. Фестивалів та масових дегустацій просто неба наразі не анонсують.

«Ми проводили опитування тернополян щодо того, яким вони хочуть цього року бачити «Зимове містечко», і більшість із них відповіли, що вони проти торгівлі на площі міста. І сьогодні комітет міської ради вирішив, що «Зимове містечко» буде без торговиці. Містечко почне діяти у переддень святого Миколая. На Театральному майдані буде новорічна ялинка, різдвяна шопка, ілюмінація, ковзанка та кілька атракціонів. Організатором «Зимового містечка» є громадська організація «Файне UA», яка його фінансує», – прокоментував начальник Управління стратегічного розвитку Тернопільської міськради Юрій Дейнека.