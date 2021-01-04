Новорічно-різдвяні приготування галицьких міст: від 50 до 450 тисяч гривень.

На новорічно-різдвяні приготування центральної частини Львова витратили 446 тисяч гривень. Зокрема, головну різдвяну ялинку, яка стоїть на проспекті Свободи перед Оперним театром, придбали за 6 тисяч гривень, а два янголи коштували 440 тисяч гривень, повідомили «Наші гроші».

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18-метрову ялинку до Львова привезли із села Опака Дрогобицького району. Постачальником стало Дрогобицьке підприємство «Галсільлісу», яке продало ялинку комунальному підприємству «Зелений Львів» усього за 6 тисяч гривень. Для декорування різдвяного дерева використали ілюмінації із попередніх років, тому нових витрат не було.

У центрі міста також влаштували святкову ілюмінацію. На двох вулицях встановили двох святкових янголів. Як зазначила керівниця департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда, ці два ангели – точні копії лондонських.

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«Минулого року наша команда брейнстормила, шукала креативних рішень щодо різдвяної ілюмінації в місті – і натрапили на фото колеги з Лондона, яка поширила фото саме таких ангелів. Вирішили зробити і собі такі ж. Над їх виготовленням працювало трускавецьке підприємство "Хіт електрік лайт"», – повідомила у коментарі «Твоєму місту» Наталія Бунда.

Два янголи коштували 440 тис. грн, їхню закупівлю провели ще у вересні. Гарантійний термін на ці вироби – три роки. Кожна фігура виготовлена в ріст людини – 1,8 м, а кожне крило завдовжки по три метри. Вартість становить не тільки виготовлення фігур, а й їхнє страхування.

Інші конструкції, які використали для свята, придбані в минулі роки і були на балансі «Львівсвітла».

Зазначимо, торік 17-метрову ялинку зрізали у Львові на території заводу «Кінескоп». У 2018 ялинку до Львова привезли з села Буда, що на Яворівщині, а у 2017 році – з Брюховичів.

У Тернополі основні новорічно-різдвяні приготування коштували близько 220 тисяч гривень.

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За монтаж 18-метрової ялинки зі штучної хвої, придбаної кілька років тому, заплатили 139,47 тисяч гривень. Від святкових активностей тут вирішили не відмовлятися, а видозмінити їх під впливом карантинних обмежень. 20 тисяч гривень місцева влада виділила на проведення конкурсів з милозвучними назвами «Феєрія новорічного міста» і «Різдвяне диво»; 60 тисяч гривень спрямували на онлайн-трансляцію та програму «відеоконференції».

Найскромнішими витрати на новорічно-різдвяні приготування були в Івано-Франківську – у межах 50 тисяч гривень.

Окремих статей витрат у бюджеті міста на ці цілі не передбачали: встановлення ялинки зі штучної хвої, придбаної три роки тому, і гірлянд відбувалися силами співробітників місцевого «Міськсвітла» у межах їхньої повсякденної роботи з «утримання мережі вуличного освітлення і світлофорних об'єктів», повідомили в Івано-Франківській міській раді.

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Штучну 18-метрову ялинку для Івано-Франківська закупили у 2017 році, гірлянду – у 2016-му, їхній монтаж у 2020 році коштував 50 тисяч гривень.