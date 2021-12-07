Розвідка: Керовані Росією бойовики стягують до фронту танки та артилерію.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило: контрольовані Росією бойові загони стягують до лінії зіткнення на Донбасі самохідні артилерійські установки, танки та бойові машини піхоти.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР Міноборони.

"Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", – ідеться у повідомленні.

Також бойовики збільшили на передових позиціях кількість снайперських пар. У підрозділах проходять тренувальні збори для снайперів під керівництвом кадрових військовослужбовців Збройних сил Росії.