Розвідка: Керовані Росією бойовики стягують до фронту танки та артилерію.

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило: контрольовані Росією бойові загони стягують до лінії зіткнення на Донбасі самохідні артилерійські установки, танки та бойові машини піхоти.

 

 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР Міноборони.

 

"Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", – ідеться у повідомленні.

 

Також бойовики збільшили на передових позиціях кількість снайперських пар. У підрозділах проходять тренувальні збори для снайперів під керівництвом кадрових військовослужбовців Збройних сил Росії.

 

07.12.2021

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