У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську.

Міська влада Херсона не підтримала перейменування вулиці Московської на вулицю родини Фальц-Фейнів.

Таке рішення прийняла комісія з підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів, мостів та інших об’єктів, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади, йдеться у повідомленні пресової служби.

28 вересня у Херсоні відбулись громадські обговорення з приводу перейменування вулиці. Згідно з протоколом, участь в обговоренні взяли 65 осіб – 13 учасників ініціативу підтримали, а 22 херсонці висловилися проти.

До 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. Міська рада отримала 8 листів – 7 (від громадських організацій) із підтримкою перейменування та 1 колективне звернення (від мешканців вулиці Московської) проти.

Участь у громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці – 120 виступили “за”, 213 “проти”.

"Тому вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою. Але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування", – резюмували у міській раді.