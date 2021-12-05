Віртуальні перемовини Байдена з Путіним відбудуться 7 грудня.

Президенти Росії та США обговорять передовсім питання військової ескалації на російсько-українському кордоні.

Президент США Джо Байден проведе перемовини через канали захищеного відеозв'язку з російським колегою Володимиром Путіним сьомого грудня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресслужбу адміністрації американського президента.

«Байден підкреслить занепокоєння США російською військовою активністю на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі (Jen Psaki).

Іншими темами розмови двох лідерів, за словами Псакі мають стати відносини Росії та США, «включно з такими питаннями, як стратегічна стабільність, кібербезпека та реґіональні питання».

«Розмова справді відбудеться у вівторок. Двосторонні відносини, звісно, ​​Україна та реалізація домовленостей, досягнутих у Женеві, є основними пунктами порядку денного», – розповів Reuters речник Кремля Дмитро Пєсков.

А помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив про те, що президенти під час зустрічі через відеозв'язок розглянуть двосторонні справи, актуальні питання міжнародного порядку денного, «зокрема Афганістан, Іран, внутрішньоукраїнську кризу, Лівію та, можливо, Сирію». «Окрім того, президенти обговорять хід діалогу зі стратегічної стабільності і, напевно, порушать тему реалізації російської ініціативи, яка передбачає проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН», – додав Ушаков.

Напередодні на зустрічі з журналістами Джо Байден запевнив, що готує комплекс всеосяжних ініціатив, спрямованих на те, щоб завадити Путіну вчинити будь-які дії проти України. «Я збираю воєдино те, що я вважаю найбільш комплексним і значущим набором ініціатив, щоб панові Путіну було дуже і дуже важко продовжувати робити те, що, як побоюються деякі, він збирається робити», – розповів глава Білого дому.