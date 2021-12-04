Байден стверджує, що має план захисту України від Росії.

Наступного тижня відбудеться віртуальний американсько-російський саміт.

Президент США Джо Байден має намір провести «тривалу дискусію» з російським колегою Володимиром Путіним про російсько-українську кризу під час віртуального саміту, який, ймовірно, відбудеться наступного тижня. Про це повідомило радіо Voice of America. «Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю на довгу дискусію з Путіним», – заявив глава Білого дому журналістам у п'ятницю, третього грудня, у Вашінґтоні перед від'їздом до заміської резиденції Кемп-Девід. Торкнувшись претензій Москви щодо України, Байден зауважив, що «не сприймає чиїхось червоних ліній».

Байден запевнив, що готує комплекс всеосяжних ініціатив, спрямованих на те, щоб завадити Путіну вчинити будь-які дії проти України. «Я збираю воєдино те, що я вважаю найбільш комплексним і значущим набором ініціатив, щоб панові Путіну було дуже і дуже важко продовжувати робити те, що, як побоюються деякі, він збирається робити», – розповів Байден.

Він не уточнив, про які саме заходи, здатні завадити Росії напасти на Україну, йдеться, сказавши лише, що Білий дім перебуває у «постійному контакті» з Україною та європейськими союзниками щодо зазначеної ситуації.

Адміністрація Байдена також готова запровадити санкції або вжити інших заходів проти Росії, якщо та вирішить вторгнутися до України, заявила у п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі. «Путін робить кроки, які дозволяють йому здійснити вторгнення до сусідньої країни. От чому ми хочемо бути готовими [вирішити] питання, яке викликає у нас поважну занепокоєність», – додала Псакі.

В суботу, четвертого грудня, інформаційна аґенція The Associated Press з покликом на джерело в адміністрації США повідомила, що, за даними американської розвідки, Росія планує вторгнення на територію України, можливо вже на початку 2022 року. За словами співрозмовника аґенції, розвіддані говорять про те, що в операції мають взяти участь до 175 тисяч російських військовослужбовців, причому майже половина з них нібито вже розгорнута у різних точках поблизу кордону України. Американська розвідка з'ясувала, що російські плани «передбачають перекидання 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням», зазначає AP.