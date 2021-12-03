Резніков: Найімовірніший час для агресії з боку Росії – кінець січня.

Дані української розвідки свідчать про те, що найімовірнішим часом досягнення готовності Росії до ескалації буде кінець січня.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в Києві в п'ятницю, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими, вона відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим, і наше завдання – відвернути його", – сказав Резніков.

Міністр оборони повідомив, що до Росії донесли: реакція на розширення агресії буде дуже жорсткою.

"Ми всі ризики зважуємо. Я не можу розповісти в деталях певні консультації, які я провів на рівні міністрів оборони. Але їхня реакція буде дуже жорсткою проти агресора, і у нас є домовленість, що вони це будуть робити на випередження, а не потім, і Кремлю це донесено досить артикульовано", – сказав Резніков.

Він наголосив, що не має права як міністр оборони сіяти паніку.

"Тому я закликаю вас усіх бути спокійними, зваженими. Ми готові до відсічі, але якщо ми будемо панікувати, ми програємо вже морально, а ми з вами переможна нація, ми маємо переможні Збройні сили. Не потрібно бути в стані ейфорії, але й не бути в стані паніки", – додав міністр.