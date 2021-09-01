У Коломиї вирішили відкрити міжнародний аеропорт.

 

Депутати Коломийської міської ради проголосували за створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Коломия». Таким чином територію місцевого летовища убезпечили від можливого «дерибану» землі. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

 

 

«Сесія міської ради підтримала створення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Коломия". Його назва відображає чітку мету – творити Коломию важливим транспортним хабом, який буде справжніми "воротами" Карпат та Івано-Франківської області», – повідомив Станіславський у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

«Ідея та реалізація цього проєкту нерозривно пов'язана з іменем Ігоря Табанюка, який був головним натхненником розвитку авіації в Коломиї. І нове комунальне підприємство є тим рішенням, завдяки якому вдасться вберегти від можливого дерибану землю летовища, зберігши її як цілісний комплекс», – додав він.

 

Наступним кроком, за його словами, буде проведення відкритого конкурсу на посаду директора аеропорту.

 

Передбачається, що новостворене комунальне підприємство візьме в управління місцеву злітну-посадкову смугу, якою раніше опікувався авіатор Ігор Табанюк, який розбився на своєму літаку 28 липня 2021 року з трьома пасажирами.

 

Мер Коломиї додав, що міська влада готова взяти на себе обов’язок збереження та розвитку аеропорту і з цим рішенням погоджується родина Ігоря Табанюка.

 

«Вважаю, що нашою найкращою шаною пам’яті Ігоря Табанюка буде продовження справи його життя на благо коломийської громади. Родина Табанюків підтримує рішення створити таке комунальне підприємство. Тепер міська влада готова взяти на себе обов’язок збереження та розвитку аеропорту. Вірю, що сьогоднішній день стане відправною точкою наступного етапу історії коломийської авіації», – зазначив міський голова Коломиї.

 

 

Зазначимо, аеродром, який використовував Ігор Табанюк, розташований у селі П'ядики на околиці Коломиї. Він призначений для базування та виконання польотів цивільної авіації загального призначення: відпочинкового або навчального типу.

 

Відповідно до даних з реєстру Державної авіаційної служби, цей аеродром є злітно-посадковим майданчиком з допуском повітряних суден з масою до 5700 кг.

 

Нагадаємо, 28 липня у селі Шепарівці приблизно о 13:40 спортивний літак впав на житловий будинок. Пілот Ігор Табанюк та троє пасажирів загинули на місці події. У будівлі в той час перебувало троє людей, проте вони встигли вибігти з будинку до того, як він загорівся.

 

Серед загиблих пасажирів літака, який впав у селі Шепарівці на житловий будинок, двоє були громадянами США, один – підданий Великої Британії. До розслідування авіакатастрофи на Прикарпатті долучаться Австрія, США і Словаччина.

 

Наразі спеціалісти Національного бюро з розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами з'ясували, що літак, у якому загинув прикарпатський пілот Ігор Табанюк, перед польотом був справний і заправлений необхідною кількістю палива.

 

Фото facebook.com/b.stanislavskyi, suspilne.media, aviakolo.com.ua

01.09.2021

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