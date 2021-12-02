Обрання нового канцлера ФРН відбудеться 8 грудня.

Соціал-демократ Олаф Шольц має змінити на цій посаді християнську демократку Анґелу Меркель.

 

 

Засідання Бундестаґу Німеччини, на якому депутати проголосують щодо кандидатури лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посаду нового бундесканцлера, відбудеться наступної середи, восьмого грудня. Про це повідомило у четвер, другого грудня, видання Stuttgarter Nachrichten з покликом на пресслужба німецького парламенту.

 

Як очікується, того ж дня новий федеральний уряд буде приведено до присяги, а міністри кабінету Анґели Меркель, які поки що працюють у статусі виконувачів обов'язків, остаточно складуть свої міністерські повноваження.

 

Олаф Шольц був лідером партійного списку Соціал-демократичної партії Німеччини, що за результатами виборів до Бундестаґу, які відбулися 21 вересня, стала лідером електоральних симпатій німців.

 

Нагадаємо, що 24 листопада Соціал-демократичній партії Німеччини, «Союзу90/Зеленим» та Вільній демократичній партії вдалося остаточно узгодили коаліційний договір, який ляже в основу роботи майбутнього уряду країни. Оскільки три названі партії диспонують більшістю у парламенті, то голосування щодо кандидатури канцлера буде чистою формальністю.

 

Як ми вже повідомляли, МЗС в уряді Шольца очолить співголова «зелених» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock),  Міністерство у справах економіки та клімату – її колега Роберт Габек (Robert Habeck). Посада міністра фінансів має дістатися лідерові німецьких лібералів Крістіанові Лінднерові (Christian Lidner). Всі троє політиків відомі критичною налаштованістю до Росії.

 

Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів після виборів пішов в опозицію. А Меркель, передавши своє крісло, планує полишити велику політику.

02.12.2021

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