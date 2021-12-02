Лукашенко звинуватив чеченців у кризі на кордоні.

За словами білоруського диктатора, чеченці організували доставки міґрантів до білорусько-польського кордону.

 

 

Серед організаторів доставки міґрантів до кордону Білорусі були громадяни Росії, зокрема чеченці. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському інформаційному агентству «РИА Новости».

 

«Приватні компанії, таксі, автобуси. Наймають наших людей, і вони туди ринулися. Але тут працювали провідники і з Росії, і дякую чеченцям — ось організовані люди. Вони найорганізованіші тут були, організовували потік. Вони допомагали людям із Мінська потрапляти на кордон, можливо, і долати кордон», — розповів Лукашенко в інтерв'ю генеральному директорові  російського інформаційного агентства «РИА Новости» Дмітрію Кісєльову.

 

У тому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що міґрантам, які перебувають у Білорусі, надсилали з України контрабандну зброю, яку хотіли використати проти білоруського лідера, російської військової бази та журналістів.

 

Раніше президент Білорусі пообіцяв, що намагатиметься вирішити проблему з міґрантами до Нового року, оскільки вони «бовтаються» у Мінську та Гродні. Білоруська влада проситиме цих людей повернутися на батьківщину, оскільки гуманітарного коридору до Німеччини не буде. «Тисяча людей уже відлетіли до Іраку», – наголосив Лукашенко.

 

Нагадаємо, що міґраційна криза на кордоні Білорусі та країн-членів Євроунії розпочалася після того, як у травні Лукашенко пригрозив послабити контроль за потоками міґрантів та наркотрафіком. Заява пролунала після запровадження Європейською Унією санкцій проти Мінська.

02.12.2021

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