Суд призначив Остапу Стахіву психіатричну експертизу.

 

Галицький районний суд призначив «антивакцинаторові» Остапові Стахіву примусову психіатричну експертизу, відповідне рішення було прийняте на закритому засіданні увечері вівторка, 30 листопада. Прихильники Стахіва внесли майже мільйон гривень застави, щоправда, підсудний ще не вийшов з СІЗО, повідомив адвокат Михайло Магарський.

 

 

Михайло Магарський повідомив у коментарі УНН, що заставу внесли напередодні, 30 листопада, проте Остап Стахів поки що у СІЗО. Адвокат, за його словами, готується до апеляційного оскарження призначеної психіатричної експертизи підсудного.

 

 

Клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи у справі Стахіва подав прокурор Георгій Зенін. Він пояснив своє клопотання тим, що слідство буде оголошувати обставини, «під час розгляду яких підозрюваний Остап Стахів може бути визнаний неосудним або обмежено осудним». Жодних подробиць цих обставин прокурор не розкрив. І Остап Стахів, і його адвокат виступили проти задоволення клопотання прокурора. Остап Стахів та адвокат протестували проти клопотання. За зверненням прокурора, рішення про призначення експертизи суддя ухвалив за зачиненими дверима.

 

Проведення експертизи має бути здійснене упродовж 30 днів у Львівській обласній психіатричній лікарні. Розгляд апеляція адвоката на практиці відтермінує її.

 

Нагадаємо, «антивакцинатора» Остапа Стахіва арештували 18 листопада строком на два місяці з можливістю внесення 998 тисяч 800 гривень застави. Його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. 24 листопада Апеляційний суд підтвердив законність арешту Стахіва.

 

Фото zbruc.eu, zaxid.net

01.12.2021

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