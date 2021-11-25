Апеляційний суд залишив львівського антивакцинатора в СІЗО.

 

Львівський апеляційний суд відмовив Остапу Стахіву, чиї «антивакцинальні» акції та заклики викликали підозру у вчинені злочину проти основ нацбезпеки України, у скасуванні арешту. Якщо Стахів не внесе заставу, перебуватиме у СІЗО до 18 січня 2022 року. Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

 

 

Засідання суду розпочалося напередодні, 24 листопада, о 17:00. Під стінами суду близько 20 прихильників «антивакцинатора» скандували «Свободу Стахіву».

 

 

Адвокат Михайло Магарський попросив суд відмінити арешт. Сам Стахів у суді заявив, що СБУ досі його не допитала у кримінальній справі. Також він розповів, що його утримують у маленькій камері з протягом, погано годують, і зачитав свою заяву в поліцію про порушення його прав у камері СІЗО. Стахів також розповів суду, що з 19 листопада розпочав голодування.

 

Прокурор Георгій Зенін попросив клопотання адвоката Стахіва не задовольняти, оскільки Стахіва підозрюють у злочинах, які стосуються повалення та зміни конституційного ладу в Україні. При цьому прокурор нагадав, що Стахів не прийшов на перше судове засідання у своїй справі, бо переховувався в лікарні на Закарпатті.

 

Після судових дебатів суддя Ігор Галапац відмовив Остапу Стахіву у задоволенні апеляційної скарги і залишив чинним рішення першої інстанції. Отож Стахіва утримуватимуть під вартою до 18 січня 2022 року. Однак він може внести 998 800 грн застави і вийти на свободу. Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає.

 

 

Нагадаємо, 18 листопада Галицький райсуд Львова арештував Остапа Стахіва на два місяці з можливістю внесення 998,8 тис. гривень. Остапа Стахіва підозрюють у порушенні чч. 1, 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

 

16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів і провела обшуки у помешканні їхнього лідера зі Львова Остапа Стахіва. Слідство стверджує, що дії Стахіва та ще одного фігуранта справи, громадянина РФ, координували з Росії.

 

Додамо, що з початку пандемії коронавірусу Остап Стахів вів активну пропагандистську діяльність, поширюючи фейки про поширення коронавірусної інфекції, вакцинацію від Covid-19. Чоловік неодноразово вривався у лікарні Львова й інших областей, де лікують коронавірусних хворих, намагаючись зірвати їхню роботу. Однодумців Остап Стахів шукав, зокрема, й через соцмережі, обіцяючи виготовити для них журналістські посвідчення. Його сторінки у Facebook та YouTube неодноразово блокували через поширення фейків. Також Остап Стахів був одним із організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирав гроші для своїх акцій.

 

Фото radiosvoboda.org, youtube.com/ДНК, 24tv.ua

25.11.2021

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