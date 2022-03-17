Польського дезертира Еміля Чечка знайшли повішеним у Мінську.

У грудні минулого року він перейшов польсько-білоруський кордон і попросив притулку в Білорусі.

 

 

У Мінську виявлено повішеним колишнього польського військовослужбовця Еміля Чечка (Emil Czeczko), який у грудні минулого року перейшов польсько-білоруський кордон і попросив політичного притулку в Білорусі. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час» з покликом на інформацію Слідчого комітету Білорусі.

 

У повідомленні відомства йдеться, що тіло 25-річного Чечка було виявлено у квартирі, де він мешкав. Розглядаються передовсім версія самогубства. Водночас слідчі стверджують, що не можна відкидати насильницького характеру смерті Чечка. Інших подробиць поки що не повідомляють.

 

Востаннє Чечко з'являвся на публіці напередодні, він брав участь у стримі, в якому говорив, що в Україні нібито воюють «польські фашисти».

 

Еміль Чечко служив у польській армії в 11-му Мазурському артилерійському полку, який входив до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії. 16 грудня 2021 року він пропав безвісти під час служби на кордоні з Білоруссю. Згодом з’ясувалося, що він перетнув кордон і втік до Білорусі. Там він попросив політичного притулку.

 

Білоруська влада активно використовувала польського дезертира для пропагандистських цілей. На білоруському телебаченні неодноразово транслювали виступи Еміля Чечка, де він заявляв, що не згоден із політикою польської влади. Він, зокрема, стверджував, що польські солдати нібито розстріляли на кордоні сотні міґрантів, причому деяких застрелив він особисто. Ці слова нічим не були підтверджені. У Польщі проти Чечка порушили кримінальну справу за дезертирство.

17.03.2022

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