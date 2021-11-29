Наслідки маратону: ДБР відкрило кримінальне провадження через стрілянину Бутусова.

 

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом стрілянини із гаубиці у зоні проведення Операції об'єднаних сил головним редактором видання Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, Бутусов виклав відеоролик у Facebook – там він стоїть вбраний у військову форму, виконує постріл і оголошує, що це “за кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій”.

 

 

“28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну”, – йшлося у коментарі ДБР, поширеному на офіційній інтернет-сторінці відомства.

 

“Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України ("порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення") та статті 437 ККУ ("планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння”, – заявили у бюро.

 

У ДБР визнали, що, “за попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки”.

 

Сам Юрій Бутусов, публікуючи відео у facebook, написав: "У День пам’яті жертв Голодомору мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу”, – підписав Бутусов.

 

Згодом він додав, що "відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України". "Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до Дня пам'яті жертв Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон", – резюмував Бутусов..

 

Коментуючи повідомлення ДБР, Бутусов заявив, що Зеленський помстився йому "за свою ганебну прес-конференцію". У п'ятницю між Юрієм Бутусовим і Володимиром Зеленським відбулася жорстка перепалка під час пресового маратону. Президент звинуватив журналіста в тому, що той оприлюднив відео використання "Байрактара" у зоні ООС, а відтак посприяв ескалації на Донбасі й поставив Україну у складне дипломатичне становище, що гірше, – спричинився до загибелі військовиків.

 

Він поінформував, що ДБР відкрило провадження за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

 

“Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російських окупантах, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це “позитивні блогери” мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як Пореченков стріляю – тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи”, – прокоментував журналіст.

 

Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження відкрили не проти Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин про допуск цивільної особи до зброї.

 

“Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України ("порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення") та статті 437 ККУ ("планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння”, – йдеться в повідомленні.

 

26 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив Юрію Бутусову: “Пане Бутусов. За останній тиждень щоденно дві-три міжнародні розмови в мене, включаючи керівництво Євросоюзу, інших держав, США, Британії, Франції, Німеччини, я проводив через вас. Розказати чому? Поясню. Ви – перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, пане Бутусов, так само, як і зливали інформацію щодо пана Бурби… На вашій совісті загибель людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб, скинутих дронами?” – закинув Зеленський.

 

29.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21 | | Наука
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21 | | Наука
Мотивація письма
Василь МАХНО
Місія Мілоша сповнилася вповні: він писав з єдиною вірою в своє письмо, що й належиться чинити поетам.
27.11.21 | | Дискурси
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21 | | У світі
Голод проти незалежності
Станіслав Кульчицький
Мета сталінського "сокрушительного удара" полягала у створенні продовольчої пустки посеред зими. Це були не хлібозаготівлі, це було фізичне нищення голодом українських селян. Щоби не повстали під гаслами відродження УНР
26.11.21 | | Україна
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21 | | Дискурси
Fортісімо
Тарас Прохасько
Життя наповнене звучанням, Духом, перекладом на мову і знов озвученням. А часом так тихо, що мусиш вдаритися чолом у одвірок, щоби відчути присутність Духа
25.11.21 | | Дискурси
Історія України: рання реанімація
Олеся Ісаюк
Тут не буде динозаврів зі синьо-жовтими стрічками на рогах і червоно-чорними – на хвостах. Як створити книжку з історії, щоби вона була цікава, але не профанська? 
25.11.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.