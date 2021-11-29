Наслідки маратону: ДБР відкрило кримінальне провадження через стрілянину Бутусова.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом стрілянини із гаубиці у зоні проведення Операції об'єднаних сил головним редактором видання Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, Бутусов виклав відеоролик у Facebook – там він стоїть вбраний у військову форму, виконує постріл і оголошує, що це “за кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій”.

“28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну”, – йшлося у коментарі ДБР, поширеному на офіційній інтернет-сторінці відомства.

“Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України ("порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення") та статті 437 ККУ ("планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння”, – заявили у бюро.

У ДБР визнали, що, “за попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки”.

Сам Юрій Бутусов, публікуючи відео у facebook, написав: "У День пам’яті жертв Голодомору мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу”, – підписав Бутусов.

Згодом він додав, що "відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України". "Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до Дня пам'яті жертв Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон", – резюмував Бутусов..

Коментуючи повідомлення ДБР, Бутусов заявив, що Зеленський помстився йому "за свою ганебну прес-конференцію". У п'ятницю між Юрієм Бутусовим і Володимиром Зеленським відбулася жорстка перепалка під час пресового маратону. Президент звинуватив журналіста в тому, що той оприлюднив відео використання "Байрактара" у зоні ООС, а відтак посприяв ескалації на Донбасі й поставив Україну у складне дипломатичне становище, що гірше, – спричинився до загибелі військовиків.

Він поінформував, що ДБР відкрило провадження за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

“Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російських окупантах, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це “позитивні блогери” мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як Пореченков стріляю – тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи”, – прокоментував журналіст.

Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження відкрили не проти Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин про допуск цивільної особи до зброї.

“Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України ("порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення") та статті 437 ККУ ("планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння”, – йдеться в повідомленні.

26 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив Юрію Бутусову: “Пане Бутусов. За останній тиждень щоденно дві-три міжнародні розмови в мене, включаючи керівництво Євросоюзу, інших держав, США, Британії, Франції, Німеччини, я проводив через вас. Розказати чому? Поясню. Ви – перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, пане Бутусов, так само, як і зливали інформацію щодо пана Бурби… На вашій совісті загибель людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб, скинутих дронами?” – закинув Зеленський.