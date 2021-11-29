Шмигаль закликав країни НАТО та ЄС надати солідарну відповідь на агресивні дії РФ.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія прагне зірвати євроатлантичні прагнення України. Голова уряду закликав країни НАТО та ЄС до солідарної відповіді на провокації РФ.

 

 

Про це Шмигаль заявив в інтерв’ю виданню Politico напередодні свого візиту до Брюсселя.

 

Зі слів очільника уряду, постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів – це один із інструментів аґресивної політики Кремля.

 

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", – заявив прем’єр-міністр, згідно з повідомленням "Урядового порталу".

 

Зі слів Дениса Шмигаля, Кремль зацікавлений не тільки у дестабілізації ситуації в Україні, а й у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

 

"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту «блакитного палива» через України – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив прем'єр-міністр.

 

Як зазначив очільник уряду, Росія також постійно використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включаючи кібератаки та дезінформаційні кампанії.

 

29.11.2021

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