Перше після припинення «зернової угоди» судно дійшло з Одеси до Стамбула.

Тим часом Туреччина застерегла Росію від ескалації в Чорному морі.

Перше після припинення «зернової угоди» судно з сільськогосподарською продукцією допливло до Стамбула. Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu. Контейнеровоз Joseph Schulte з 30 тисячами тонн сільськогосподарської продукції увійшов до Стамбульської протоки після припинення Росією «зернової угоди».

Раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі, вийшло з порту Одеси і рухається за встановленим для цивільних суден маршрутом. Судно Joseph Schulte, яке ходить під прапором Гонконгу, було заблоковано в порту Одеси після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Тим часом турецька влада застерегла Росію від ескалації в Чорному морі й попередила російську сторону про неприпустимість інцидентів, подібних до примусової зупинки суховантажу Sukru Okan кораблем чорноморського флоту РФ 13 серпня. У заяві, опублікованій Центром боротьби з дезінформацією при Управлінні з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Ердоґана, йдеться, що у зв'язку з інцидентом російську сторону «належним чином попередили, щоб вона не допускала подібних спроб, які призводять до ескалації напруженості в Чорному морі».

Нагадаємо, 13 серпня міноборони РФ повідомило, що патрульний корабель Чорноморського флоту «Василий Быков» виявив у Чорному морі суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, яке прямувало до порту Ізмаїл Одеської області. Примушуючи судно до зупинки для огляду, російський корабель відкрив запобіжний вогонь у бік суховантажного судна, після чого на нього висадився десант із гелікоптера Ка-29. Після огляду, як стверджує російська сторона, Sukru Okan продовжив рух до порту Ізмаїл.

Влада України звинуватила Москву в «акті піратства» у Чорному морі. «Цілеспрямований обстріл та примусовий огляд судна Росією є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства та злочином проти цивільних судів третьої країни в акваторії інших держав», – заявив невдовзі після інциденту радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.